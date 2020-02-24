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الصين لا تبحث إصدار إرشادات متعلقة بالسفر لدول تتزايد فيها حالات كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:18 ص
الصين لا تبحث إصدار إرشادات متعلقة بالسفر لدول تتزايد فيها حالات كورونا مرضى كورونا
رويترز

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن بكين لا تبحث إصدار نصائح متعلقة بالسفر لدول مثل كوريا الجنوبية واليابان حيث تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية بتلك التصريحات في إفادة صحفية في بكين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن فرصة احتواء تفشى فيروس كورونا الجديد فى العالم تتقلص وإنه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار.

وردا على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس فى إيران ولبنان، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس، غير أنه أضاف "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل.

"هذا التفشى يمكن أن يسير فى أى من الاتجاهين... إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أى أزمة خطيرة. لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".

 


الصين

كوريا الجنوبية

اليابان

كورونا

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