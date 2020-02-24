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الصين: حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تراجعت لـ409 يوم الأحد

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:12 ص
الصين: حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تراجعت لـ409 يوم الأحد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
شنغهاى (رويترز)

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسى سجل 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضا من 648 حالة يوم السبت، ولكن اللجنة قالت فى بيان إن عدد حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة خلال نفس الفترة.

وقالت إن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى بر الصين الرئيسى وصل الآن إلى 77150 حالة فى حين بلغ عدد حالات الوفاة 2592.

من ناحية أخرى، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأعلنت أيضا المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع حالة وفاة بسبب الفيروس وهى لرجل عمره 62 عاما من مستشفى فى منطقة تشيونجدو التى شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة فى الأسابيع الأخيرة.


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