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الصين تعلق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:35 ص
الصين تعلق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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قررت الصين، تعليق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وفى كوريا الجنوبية تم تأجيل جلسة البرنامج العامة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين بعد تأكيد حضور مصاب مؤكد بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منتدى برلمانيا الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى الحاكم "يون هو-دوك" للصحفيين:" إن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لى إن-يونج اقترح على نظيره فى حزب المستقبل المتحد "شيم جيه-تشول" إلغاء الجلسة العامة بعد تأكيد أن "شيم" كان على اتصال بالمريض وخضع لاختبار الفيروس فى وقت مبكر من اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. كما ألغى حزب المستقبل المتحد أيضا اجتماعه العام، وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استجواب مع رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين حول قضايا السياسة والأمن القومي.

 
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال ال(24) ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة، وأكدت المنظمة - فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس فى 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.
 
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.
 
وكان الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن فى وقت سابق خلال الاجتماع الوزارى الطارئ الذى نظمه الاتحاد الأفريقى والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فيروس كورونا، إن تواصل البيانات من الصين إظهار انخفاض فى الحالات الجديدة، لكن يجب تفسيرها بحذر شديد،  من السابق لأوانه وضع تنبؤات حول هذه الفاشية.
 
 

 


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