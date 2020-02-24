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الصحة الفلسطينية: البلاد خالية من فيروس "كورونا" ونتخذ إجراءات احترازية

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:05 ص
الصحة الفلسطينية: البلاد خالية من فيروس "كورونا" ونتخذ إجراءات احترازية مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية
رام الله أ ش أ

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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، الأحد، خلو فلسطين من فيروس "كورونا" المستجد ، وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها الوزارة احترازية .

وأوضحت الكيلة - فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة الانباء الفلسطينية " وفا" - أن الطواقم الطبية فى الوزارة أجرت 79 فحصا لحالات مشتبه باصابتها بالفيروس كان آخرها يوم أمس، وجرى أخذ 51 عينة من مدينة بيت لحم، و8 عينات من أريحا، وكانت جميع النتائج التى صدرت سلبية، أى أن أصحابها غير مصابين ولكن من الممكن أن يكونوا ناقلين للفيروس.

وبينت أن الوزارة أعلنت حالة طوارئ وطنية للتصدى للفيروس، وتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستجابة للطوارئ فى حالة الأمراض المعدية، إضافة إلى التنسيق مع الشركاء الوطنيين لمواجهة هذا الوباء، وتفعيل الطواقم الطبية والصحية المدربة للاستجابة السريعة، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية لعمل ورشات تدريبية وتنشيطية لطواقم أطباء الطوارئ فى كافة المستشفيات، ولأطباء الطب الوقائى فى مديريات الصحة ولطواقم ضبط ومكافحة العدوى لوضعهم فى آخر مستجدات وتطورات هذا الوباء وآلية التعامل لمكافحته.

ولفتت إلى أنه تم توزيع معدات الوقاية الشخصية على المستشفيات ومديريات الصحة، وقامت منظمة الصحة العالمية بتوفير جزء من هذه المعدات لصالح الوزارة.

ووضعت الوزارة آلية للتعامل مع القادمين من 10 دول وهي: الصين، واليابان، وهونج كونج، وتايلاند، وتايوان، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، ومكاو.

 


الصحة الفلسطينية

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الصين

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