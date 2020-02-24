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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى مدينة إسنا جنوب الأقصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:51 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى مدينة إسنا جنوب الأقصر حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر اليوم الإثنين، فى السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الرابع بقرية عزبة الطيب بمدينة إسنا، دون خسائر فى الأرواح، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران قبل امتداد ألسنة اللهب للمنازل المجاورة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى شقة بالطابق الرابع بمنطقة عزبة الطيب بمدينة إسنا جنوب المحافظة، فأمر على الفور بإنتقال سيارات الإطفاء والإسعاف ورجال مركز شرطة إسنا لموقع الحريق للسيطرة على النيران وخدمة السكان بالعقار.

 

 

 


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