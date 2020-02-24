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السيسى يلتقى رؤساء أجهزة مخابرات لبحث مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:08 م
السيسى يلتقى رؤساء أجهزة مخابرات لبحث مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء أجهزة المخابرات
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً سيادته في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.
 
من جانبهم؛ وجه الحضور الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.
السيسى يلتقى رؤساء أجهزة مخابرات (2)
 
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