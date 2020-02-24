سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"السياحة والآثار" تصدر قرارا بإغلاق شركتى سياحة لمزاولتهما العمل بدون ترخيص

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:15 م
"السياحة والآثار" تصدر قرارا بإغلاق شركتى سياحة لمزاولتهما العمل بدون ترخيص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين قرارا بغلق مقرين شركتى سياحة فى القاهرة والجيزة، بعد تبين مزاولتها العمل السياحى دون الحصول على ترخيص مسبق.

وتضمن القرار رقم 176 لسنة 2020، والصادر بتاريخ 30 يناير الماضى، غلق مقرات إدارية لشركتى سياحة لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على ترخيص من الوزارة، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 45، الصادرة فى 24 فبراير 2020، قرار وزارة السياحة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وينص القرار إغلاق المقرات الإدارية وعلى إخطار مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها، لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

يأتى القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظم الشركات السياحية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى فتوى مجلس الدولة، رقم 307 بتاريخ 1/4/1981، بشأن الغلق الإدارى، وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/11/2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات، والمرشدين السياحين والمذكرة العامة لشرطة السياحة والاثار والمرفق بها المحضر ضد الشركة المذكورة.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد أصدر 41 قرارًا بالإيقاف الجزئى أو الكلى من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التى خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

وقالت وزارة السياحة إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحى واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالفة، وتضمن القرار إيقافًا جزئيًا لبعض الشركات وأيضا إيقافا كليًا لمن خالف العمل والقانون المتبع العمل به فى قطاع السياحة.

وفى سياق متصل تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة حول انتشار كيانات وهمية، وغير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، وتروج لنفسها فى عدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنها تشوه جهود الدولة، ويقودها بعض المرشدين السياحيين الذين خرجوا من عباءة شركات سياحة كانوا يعملون بها، الأمر الذى يؤدى إلى الإساءة لسمعة السياحة المصرية، وتتسبب فى ضياع أموال طائلة على الدولة، وكذلك تؤدى إلى تقديم خدمات سيئة للسائح الوافد لمصر.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

السياحة

شركة سياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة السياحة العالمية: انخفاض الحجوزات عالميا بنسبة 11% منذ ظهور كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:20 ص

نائب وزير السياحة والآثار تروج لمقاصد مصر فى بلجراد

الأحد، 23 فبراير 2020 11:24 م

مائدة مستديرة حول آفاق تعزيز السياحة بين مصر وصربيا ..صور

الأحد، 23 فبراير 2020 09:21 م

جولات سياحية فى القاهرة والأقصر لوفد صحفى بريطانى لزيادة السياحة الإنجليزية

الأحد، 23 فبراير 2020 04:51 م

تنشيطا للسياحة..مشاركة 4 آلاف من 77 دولة وسفير نيوزيلندا بمارثون الأهرامات

الأحد، 23 فبراير 2020 04:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة