سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السلطات الأردنية تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:17 م
السلطات الأردنية تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا محاولات لحصار تفشى فيروس كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السلطات الأردنية اليوم، خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا، حيث قال مدير مستشفى البشير الحكومى الدكتور محمود زريقات، إن 5 أشخاص يخضعون حالياً للحجر الصحى فى قسم الكورونا بالمستشفى، جميعهم أردنيون قادمون من الصين فى أوقات مختلفة.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء السعودية "واس"، أضاف في تصريحات صحفية أن الفحوصات الطبية تشير إلى خلوهم من الفيروس، وهم حالياً يكملون مدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد إنهاء المدة.

كانت الأردن، منعت دخول الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قررت اليوم الأحد، تشديد إجراءات فحص فيروس كورونا لجميع القادمين إلى البلاد، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وأوضحت الوزارة أنه سيجرى فحص جميع القادمين إلى الأردن بما في ذلك المسافرين من الأرضي الفلسطينية، وعبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، لافتة إلى أن جميع القادمين إلى الأردن عبر المعابر البرية والبحرية والجوية يخضعون للفحص للتأكد من سلامتهم.

وبين أن الأردن لديه كادر طبي مؤهل ومتخصص قادر على التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك كمية كافية من معدات الفحص الطبي لدى الكوادر الطبية الأردنية.

وكان الأردن قد رفع من درجة استعداده للتعامل مع فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات في إسرائيل وفى لبنان

من جانبه قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مازال معقدا، وإن جهود السيطرة على الفيروس والوقاية منه تمر بمرحلة حاسمة، جاء ذلك فى كلمة ألقاها بينج، اليوم الأحد، خلال اجتماع فى بكين لدعم جهود تنسيق الوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


كورونا

فيروس كورونا

الاردن

الصين

صحه الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة