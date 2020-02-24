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السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:13 م
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم " ح.م.ع" 26 سنة  عاطل بالسجن 5 سنوات ، وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر ، بدائرة مركز جرجا  .

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019  بدائرة مركز جرجا   ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى الحشيش   على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى المركز والقرى المجاورة له.

وبعدما شعر المتهم بضائقة مالية شديدة قرر أن يتحد مع الشيطان  ويتاجر فى المخدرات لكى يخرج من أزمته وبالفعل قام المتهم بترويج بضاعته على المتعاطين من أصحاب الكيف والشباب فى قريته والقرى المجاورة وبيع قطع الحشيش لهم متخذ من ذلك مسرحا لترويج بضاعته على نطاق واسع دون النظر الى سقوطه فى قبضه رجال الشرطة والذين اشتموا رائحته بالفعل بعدما وردت المعلومات إليهم عن قيامه بالاتجار فى الحشيش المخدر وبيعه لزبائنه وتبين أن المتهم عاطل ويمر بضائقة مالية شديدة فقرر الاتجار فى المخدرات واتفق مع احد التجار المعروفين بشراء المخدرات منه وبيعها لراغبى الشراء بعد أن لعب الشيطان برأسه وأخيرا سقط المتهم فى قبضه رجال الشرطة بدائرة مركز جرجا  وبحوزته قطع من الحشيش المخدر فى حقيبة كانت بحوزته بداخلها المخدرات  .

 

 

 

وبعد تقنين الاجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، و  تم القبض على  المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش   كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  تم تجديدها من قبل محكمة الجنح  الى 15 يوما  وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم " ح.م.ع" 26 سنة  عاطل بالسجن 5 سنوات ، وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر ، بدائرة مركز جرجا  .

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019  بدائرة مركز جرجا   ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى الحشيش   على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى المركز والقرى المجاورة له بعدما شعر المتهم بضائقة مالية شديدة قرر أن يتحد مع الشيطان  ويتاجر فى المخدرات لكى يخرج من أزمته وبالفعل قام المتهم بترويج بضاعته على المتعاطين من أصحاب الكيف والشباب فى قريته والقرى المجاورة وبيع قطع الحشيش لهم متخذ من ذلك مسرحا لترويج بضاعته على نطاق واسع دون النظر الى سقوطه فى قبضه رجال الشرطة والذين اشتموا رائحته بالفعل بعدما وردت المعلومات إليهم عن قيامه بالاتجار فى الحشيش المخدر وبيعه لزبائنه وتبين أن المتهم عاطل ويمر بضائقة مالية شديدة فقرر الاتجار فى المخدرات واتفق مع احد التجار المعروفين بشراء المخدرات منه وبيعها لراغبى الشراء بعد أن لعب الشيطان برأسه وأخيرا سقط المتهم فى قبضه رجال الشرطة بدائرة مركز جرجا  وبحوزته قطع من الحشيش المخدر فى حقيبة كانت بحوزته بداخلها المخدرات  .

 

 

 

وبعد تقنين الاجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، و  تم القبض على  المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش   كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  تم تجديدها من قبل محكمة الجنح  الى 15 يوما  وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

حشيش

جنايات سوهاج

جرجا

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