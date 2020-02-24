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السجن المشدد 10 سنوات لـ11 متهما باستعراض القوة وقتل مواطنين بمصر القديمة

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:36 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ11 متهما باستعراض القوة وقتل مواطنين بمصر القديمة متهمين- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 11 متهماً  بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل المواطنين بمصر القديمة، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين عادل علي سليم، وولاء محمد وجدي طاهر، وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "م.م" ، "ع.م" ،" م.ف"، "س.م" ، "م.م "، "ت.أ"،" ك.م" ، "ا.ف"، "ط.ا"، "أ.ا"، "ع.ف"، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم "أشرف .خ" ، "سيد . ح "، "عصام . ا"، "كرم.أ "، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون حال حملهم لأسلحة نارية، وما أن تمكنوا من المجنى عليهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة،  مما ترتب عليه تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.
 
 
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليهم "مسعد . خ"، "صالح . ا"، عمدا مع سيق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وقتل من تصادف وجوده بمحيط مكان الواقعة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية ، فرد روسي "، وتوجهوا إلى  مكان تواجد المجني عليهم وأطلقوا عليهم أعيرة نارية، أحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.
 
كما شرع المتهمين في قتل المجني عليهم "أشرف.خ ، سيد .ح ، عصام . ا ، كرم . أ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم بتلك الأسلحة النارية، وتعدوا علي بعضهم بالأسلحة البيضاء، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
 
 
 
 
 

 

 


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