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الزراعة: حملات ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص
الزراعة: حملات ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة.. اعرف التفاصيل تحصين الماشيه-صورة ارشيفية
كتب عز النوبى

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كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، و28 مديرية للطب البيطرى، بتكثيف أعمال حملة ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى أذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربين بأهمية  تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنهناك حملات  بيطرية  مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين  الحيوانات  من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على  الأمراض الوبائية، موضحًا أن الهيئة تقوم  بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصري والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

وأوضح التقرير أن  الهيئة تقوم  بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى:

موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة.

موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولاً بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها.

النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة.

 تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصري والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى، أعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض للجلد العقدي  بمحافظات الجمهورية، مؤكدًا أن  هناك متابعة  مع  مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الأمراض الوبائية ومدى خطورتها والتي تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.

 


تحصين الماشية

ترقيم الحيوانات

الارشاد البيطرى

الخدمات البيطرية

اخبار مصرية

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