"الزراعة" تحدد 7 توصيات لعروة الطماطم الصيفية المبكرة لزيادة الإنتاج

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية، التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والخاصة بزراعات الطماطم مع زراعة العروة الصيفية المبكرة.

وكشف تقرير البساتين، عن أن التوصيات التي يجب على مزارعي الطماطم اتباعها خلال زراعة العروة الصيفية خلال الأيام المقبلة، تتضمن كيفية تجهيز الأرض وطرق الري والزراعة واستخدام الأسمدة وطرق مكافحة الآفات التي تصيب محصول الطماطم.

1.يجب على مزارعى الطماطم خلال الفترة الحالية، زراعة العروة الصيفية المبكرة بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع 5 أجولة سوبر فوسفات 15% مع 100 كجم سلفات نشادر للفدان مع الحرثة الأخيرة.

2.يجب على مزارعى الطماطم خلال الأيام المقبلة، تخطيط الأرض وتروي رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والري عقب الشتل .

3. يجب على مزارعي الطماطم خلال، مراعاة أن تتم الزراعة بعمل جور بوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها.

4.يجب على مزارعى الطماطم خلال الأيام المقبلة، إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة.

5.يجب على مزارعي الطماطم خلال الشهر الجاري، إعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا، كذلك التغذية الورقية والرش الفطري الوقائي.

6. يجب على مزارعي الطماطم خلال الشهر الجاري، استمرار جمع ثمار العروة الشتوية.

7. يجب على مزارعى الطماطم خلال الأيام المقبلة، مراعاة الكشف والتغطية تدريجيًا للإنفاق البلاستيكية من على النباتات حتى تتأقلم تدريجيًا على الجو العادي ثم يرفع البلاستيك نهائيًا مع نهاية هذا الشهر، وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيًا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.