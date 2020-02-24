الرقابة الإدارية وإعلام الغردقة تنظمان ندوة عن نشر قيم النزاهة والشفافية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أقيم اليوم الاثنين، بالقاعة الرئيسية، بمجمع إعلام الغردقة ندوة تعريفية حول نشر قيم النزاهة والشفافية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بحضور العميد أحمد منصور مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر.

وقال العميد أحمد منصور مدير الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، أن قيم النزاهه والشفافية ومكافحة الفساد على رأس محاور رؤية الدولة المصرية 2030، حيث يعتبر الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد المؤسسى من أهم القضايا التى تسعى كل مؤسسات الدولة لنشرها.

واضاف خلال الندوة ان الهدف من الندوه التعريف بأهم المفاهيم المتداولة كالنزاهة والشفافية والانتماء والولاء وكذا سبل مكافحة الفساد والقضاء عليه.

وعرض العميد أحمد منصور رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر دور هيئة الرقابة الإدارية واختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد و القضاء عليه وعلى أثاره السلبية من خلال عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا العلاقة بين هذه المفاهيم والامن القومى كما اشار لمشروع البنية المعلوماتية والتحول الرقمى بالمؤسسات، وأن الدولة تسعى لتسهيل الخدمات للمواطن من خلال الحوكمة والتعامل الكترونيا.