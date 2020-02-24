الرئيس الأمريكى يصل إلى الهند فى زيارة رسمية تستغرق يومين

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الإثنين إلى الهند فى زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولى، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستى" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

كما أنه من المقرر أن يلقى كل من ترامب ومودى خطابا أمام حشد مؤلف من حوالى 125 ألف شخص فى ملعب الكريكيت العملاق وسط عرض رائع عن التنوع الثقافى فى الهند.

ومن المتوقع أن يزور ترامب - برفقة السيدة الأولى ميلانيا - مدينة "أجرا" لرؤية ضريح تاج محل ، ثم يتوجه إلى دلهي حيث من المقرر أن يجري محادثات على مستوى الوفود مع مودي غدا الثلاثاء قبل العودة إلى واشنطن.