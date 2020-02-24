سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق نشب داخل منزل

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:46 ص
الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق نشب داخل منزل حريق منزل - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ، على حريق نشب داخل منزل قبل تصاعد النيران للمنازل المجاورة بشارع طه الحكيم مدينة طنطا ، كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا يفيد بإندلاع حريق داخل منزل بشارع طه الحكيم دائره القسم .

على الفور انتقلت الحماية المدنية وضباط البحث الجنائى ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة عن الحريق قبل تصاعده للمنازل المجاورة والوقوف على آخر التطورات وعمل التحريات الأمنية لمعرفة أسباب الحريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كانت قرية ميت السراج التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت اندلاع حريق هائل فى مزرعة أرانب، وأتت النيران على محتوياتها ونفوق أعدد كبيرة من الأرانب، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت بمساعدة الأهالى من إخماد النيران.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مزرعة أرانب بقرية ميت السراج، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وأتت النيران على محتويات المزرعة ونفوق الأرانب الموجودة بها، وقام الأهالى بمساعدة رجال الشرطة فى إخماد النيران المشتعلة فى المزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قد قدمت الإدارة العامة للحماية المدنية العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق، ومنها:

أولاً: بالنسبة لأسطوانات الغاز

-يجب وضع الأسطوانة فى مكان جيد للتهوية، وفى وضع قائم وعدم ميلها على أى الجوانب وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال ومواقد التسخين وعلى قاعدة مناسبة ومرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة.

- يراعى استبدال الأسطوانة الفارغة بمعرفة فنى متخصص، مع اختبارها بعد التركيب بقطعة مبللة بالماء والصابون وليس بإشعال عود ثقاب.

- لا يجوز استخدام الأسطوانة بدون أى منظم، كما لا يجب الاحتفاظ بأى أسطوانة احتياطية وإن وجدت تكون فى وضع قائم وبمكان جيد التهوية.

- يحب تغيير خرطوم الأسطوانة بصفة دورية، أو فى حالة ظهور تشققات أو ثقوب أو تشبع بالزيوت.

 

ثانيا: بالنسبة لتوصيلات الغاز الطبيعى

-يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

-يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

-على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

الحماية المدنية بالغربية

حريق منزل

مدير امن الغربية

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:43 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

الأحد، 23 فبراير 2020 09:40 ص

حفظ التحقيقات فى حريق شقة الوايلى: ماس كهربائى السبب

السبت، 22 فبراير 2020 12:29 م

تفاصيل إخلاء سبيل الطفلة صاحبة اشتعال الحرائق بمنازل قرية بكفر الشيخ

السبت، 22 فبراير 2020 04:45 ص

السيطرة على حريق أكشاك بجوار سور السكة الحديد فى القناطر الخيرية

السبت، 22 فبراير 2020 02:01 ص

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل منحل بمدينة قها

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة