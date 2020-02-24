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التموين تعلن عن فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:56 ص
التموين تعلن عن فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية  فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى  لعدة أشهر، تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وسيشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وكبار المستثمرين فى المجالات المختلفة، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها وإنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية كبرى.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قبل عامين كان لا يوجد أى منطقة لوجستية أو تجارية على مستوى الجمهورية، فى حين قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أنه تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافطات حتى الآن فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية.








 


التموين

ابراهيم عشماوى

مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى

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