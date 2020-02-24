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التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:00 ص
التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل كنترول الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نهاية مارس المقبل لتسليم استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة "الكنترولات، بعد ختم الاستمارة ومراجعتها من قبل المدارس الثانوى والإدارات والمديريات التعليمية.

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن المدارس الثانوى تبدأ فى مراجعة الاستمارات بداية مارس المقبل لتجهيزها وتجميعها وإرسالها إلى الإدارات التعليمية لمراجعتها من قبل الإدارات، موضحة أن مراجعة الاستمارة هى مسئولية المدرسة تتحمل المسئولية كاملة فى حالة وجود أى أخطاء فى بيانات الطالب أو اختياره اللغة الأجنبية الثانية.

وأوشك طلاب الثانوية العامة فى المدارس الحكومية والخاصة، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث انتهى قرابة 500 ألف طالب وطالبة من تسجيل الاستمارة على موقع الوزارة مع استمرار كتابة وتحرير الاستمارة الورقية فى المدارس بإشراف من مديرى المدارس ومسئولى شئون الطلبة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتيب الإلكتروني الخاص بضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.


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