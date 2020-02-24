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البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:32 م
البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 13502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 1819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 15332 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 5031 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليصل مستوى 1227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 1338 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.70% ليصل إلى مستوى 646 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
 
فيما قررت إيقاف التداول على أسهم 4 شركات وهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
 
 
وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مجموعة عامر القابضة، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 3 آلاف سهم.
 
فيما باعت إدارة شركتى البنك التجارى الدولى، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 3 آلاف سهم، 100.4 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 18601 سهم.

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