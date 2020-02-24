سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الحمراء بمستهل التعاملات

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:47 ص
البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الحمراء بمستهل التعاملات بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسرا 2.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1666.03 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم بقيمة 236 دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%.
 
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن استحواذها على عقارات سكنية فى جنوب إفريقيا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مضيفة أن عملية الاستحواذ سوف تعزز استثمارات إنفستكورب الأمريكية فى العقارات المتعددة المساكن.
 
 
جدير بالذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكل الحيز الأكبر من منصة إنفستكورب العقارية بقيمة 2.3 مليار دولار، وتشمل 15 سوقا تضم 18 عقارا وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية.
 
 
فيما أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن نتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية فى 2019، وحققت المجموعة صافى دخل عائد لمساهمى الشركة بلغ 105.7 مليون دولار مقابل 129.1 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض 18%، وبلغ مجموع صافى الدخل 180.2 مليون دولار مقابل 216.7 مليون دولار لعام 2018.
 
وأرجعت المجموعة، أسباب تراجع الأرباح إلى تأثرها بالتطورات النقدية والجيوسياسية فى البلدان التى تعمل بعض وحدات المجموعة فى معظم أشهر 2019، علاوة على قيام المجموعة برصد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها فى تركيا بغرض تعزيز سلامة أوضاعها المالية، وتمكينها من مواصلة الانطلاق والنمو في السوق التركى.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطالب الوافد ويحمل شهادة غير معادلة امتحان الثانوية العامة؟

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة