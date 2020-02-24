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البرلمان الكويتى: على الحكومة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:39 م
البرلمان الكويتى: على الحكومة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، اليوم الإثنين، أنه يجب على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل؛ لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، وقال الغانم - فى تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتى، "تواصلت مع وزير الصحة، وأبلغنى بدعوة النواب الراغبين فى معرفة كافة تفاصيل استعدادات الوزارة للحضور اليوم، فى وزارة الصحة الساعة الخامسة عصراً؛ حيث ستقوم الوزارة بعرض مرئى يتضمن كافة تفاصيل استعداداتها وإجراءاتها".
 
وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتى، عن شكره وتقديره للأطباء ومنتسبى وزارة الصحة الكويتية، الذين قطعوا أجازاتهم وباشروا أعمالهم لمواجهة انتشار هذا الفيروس.
 
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التى أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهى لمواطن كويتى يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودى يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض.
 
وأضافت أن الحالة الثالثة هى لغير محددى الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.
 
وكان وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، اليوم الاثنين، قد أصدر قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، ومستلزمات فحص فيروس كورونا المستجد COVID19، وقالت (التجارة) الكويتية - فى بيان صحفي، إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح، والتى تحتوى على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن حظر القفازات الطبية، والملابس الوقائية للجسم والأحذية.
 
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد وجه فى اجتماعه الأسبوع الماضي، وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID19
 

الكويت

البرلمان الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

مجلس الامه الكويتى

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