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الإثنين، 24 فبراير 2020 12:28 م
خالد صلاح
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البحرين والصومال يبحثان تعزيز آليات التعاون فى كافة المجالات

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:21 م
البحرين والصومال يبحثان تعزيز آليات التعاون فى كافة المجالات وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى زايد بن راشد الزيانى
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بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى زايد بن راشد الزيانى، مع نظيره الصومالى المهندس عبدالله علي حسن، العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما فى كافة المجالات، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبيان - خلال اللقاء الذى عقد فى إطار الزيارة الرسمية للوزير الصومالى للبحرين وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين - أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية فى تعزيز وتطوير التعاون فى مختلف المجالات.
وأشار وزير التجارة البحريني إلى الإمكانيات التي تمتلكها بلاده التي تعد موقعاً استراتيجياً للاستثمار في ظل وجود البيئة الملائمة والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية.
من جهته.. أشاد وزير التجارة والصناعة الصومالي بالدور الذي تلعبه حكومة البحرين في جذب الاستثمارات العالمية من خلال تسهيل إقامة المشروعات المتميزة وتهيئة الأرضية الملائمة لها، مما يدفع بالعديد من المشاريع العالمية الضخمة لاختيار البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.


البحرين

زايد بن راشد الزيانى

الصومال

البحرين والصومال

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