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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة مصر القديمة بدير الانبا بيشوي

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:30 م
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة مصر القديمة بدير الانبا بيشوي البابا تواضروس
سارة علام

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افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمنعقد بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع ذاته.
 
وشارك قداسة البابا في المؤتمر بمحاضرة افتتاحية حملت عنوان "الأبوة الروحية"، فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس اليوملالصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد
 
ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.
 
وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم  صيام الكنيسة إلى درجات.
 
 
والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة، يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.
 
تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد 
 
 
 
 

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