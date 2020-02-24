البابا تواضروس يرسم 25 كاهنًا جديدا للخدمة بمصر والمهجر

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهى، صباح اليوم، في دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ورسم (كلف بالخدمة)البابا تواضروس خلال القداس 25 من الشمامسة فى رتبة الكهنة.

ورسم البابا تواضروس ثلاثة كهنة لمدينة المحلة الكبرى وهم القس دوماديوس والقس مينا لكنيسة العذراء مريم بالمحلة الكبرى، والقس بطرس كاهنًا عامًّا بالمحلة، واثني عشر كاهنًا للقاهرة، هم القس بطرس كاهنًا عامًا بالقاهرة، والقس بولا لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتى، والقس صموئيل لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، والقس أنطونيوس لكنيسة الشهيد فيلوباتير أبي سيفين والقديس الأنبا مقار بالتجمع الأول، والقس ثيؤدور والقس رويس لكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، والقس مينا كاهنًا لكنيسة العذراء مريم بالأميرية، والقس ميخائيل لكنيسة دير الملاك البحري، والقس أرسانيوس لكنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر، والقس بطرس والقس بولس لكنيسة الشهيدة دميانه بالوايلي، والقس أندراوس لكنيسة القديسين الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور الزاوية الحمراء، وللمهجر رسم قداسة البابا تواضروس القس جوناثان لكنيسة القديسين الأنبا شنودة والأنبا بيشوي بميلبورن أستراليا، كما رسم سبعة كهنة لخدمة الكرازة في أفريقيا، وهم القس فيلبس والقس رافائيل والقس دانيال والقس مايكل والقس مينا والقس بيشوي والقس إسحاق ككهنة عموم للكرازة في أفريقيا، إلى جانب سيامة اثنين من الكهنة العموم للكرازة، وهما القس كيرلس والقس بيتروس.