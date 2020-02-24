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الاستخبارات العراقية: مقتل إرهابيين اثنين بديالى شمال شرقى البلاد

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:49 م
الاستخبارات العراقية: مقتل إرهابيين اثنين بديالى شمال شرقى البلاد الأمن العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مقتل أحد الإرهابيين أثناء مداهمة أحد الأوكار فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق، وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة، بالتعاون مع الفوج الثانى لواء 19 واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالي، تمكنت من مداهمة إحدى أوكار تنظيم داعش الإرهابى فى قرية "جميل الخضير" جنوب بهرز فى ديالي.
 
وأضافت، أن هناك اشتباكات وقعت بين الاستخبارات العراقية والإرهابيين؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم، فيما قام الأخر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف.
 
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، قد أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح على قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين الواقعة وسط البلاد، وأفادت الخلية العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن مسلحين مجهولين هاجموا أحد الكافيهات والملاعب فى قضاء "بلد"، مما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص.. مشيرة إلى أن القوات الأمنية شنت عملية واسعة النطاق عقب الهجوم للبحث عن العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
 
ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية غالبا ما تؤدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتشن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.
 
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد اعتقلت مساء أمس الأحد، 7 من عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".
 

العراق

الامن العراقى

الاستخبارات العراقيه

داعش

تنظيم داعش

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