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الإمارات تقرر منع سفر مواطنى الدولة إلى إيران وتايلاند بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:12 م
الإمارات تقرر منع سفر مواطنى الدولة إلى إيران وتايلاند بسبب كورونا تفشى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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قررت دولة الامارات العربية المتحدة ، منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى بيان اليوم الإثنين-وفقا لوكالة الانباء الإماراتية الرسمية (وام)- أنه " في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الإلتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر .

وناشدت الخارجية الإماراتية المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي."

 

 


الامارات

ايران

فيروس كورونا

كورونا

تايلاند

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