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"الأورمان" تطلق مبادرة "اكفل أسرة بمشروع صغير" لصرف إعانات للأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:09 م
"الأورمان" تطلق مبادرة "اكفل أسرة بمشروع صغير" لصرف إعانات للأسر الأولى بالرعاية "الاورمان" تطلق مبادرة "اكفل اسرة بمشروع صغير"
كتب مدحت وهبة

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أعلنت جمعية الأورمان انها وفى اطار تخطيطها لان تتماشى أنشطتها الخيرية خلال عام 2020 مع شعار  "الانتقال بالعمل الأهلى من الخيرية الى الاستدامة" سوف تطلق مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "بزكاتك .. اكفل اسرة بمشروع صغير " تستهدف التاكيد على الانتقال بشكل الدعم المقدم الى الاسر الاكثر احتياج من المساعدات الموسمية  والاعانات المرحلية الى توفير دخل شهرى ثابت للاسرة بامدادها بمشروع تنموى صغير ومتناهى الصغر .


واكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الاورمان ان اطلاق الجمعية لمبادرتها الجديدة "بزكاتك .. اكفل اسرة بمشروع صغير " ياتى امتداد للنهج الذى بداته الاورمان قبل سنوات من الان فى دعم شرائح الايتام غير القادرين واسرهم من خلال امداد الاسر بمشروع تنموى صغير ومتناهى الصغر حيث نجحت المؤسسة فى تقديم عدد 94,625 مشروع تنموى صغير ومتناهى الصغر لعدد 94,625 اسرة غير قادرة بالقرى الاكثر احتياج بمحافظات الجمهورية المختلفة تنوعت هذه  المشروعات ما بين توزيع قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي للأسر الاكثر احتياجا .


واوضح شعبان ان مبادرة الاورمان الجديدة تاتى كترجمة سريعة لما طالب به مؤتمر الاورمان الاول للتنمية المستدامة الذى نظمته الجمعية فى يناير الماضى بالاقصر بحضور عدد كبير من الوزراء وشخصيات عالمية واقليمية وعربية رفيعة معنية بالتنمية وان المبادرة تعمل على تشجيع المتبرعين من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والافراد لان يدعموا بتبرعاتهم توفير فرص عمل ودخل شهرى ثابت للاسر الاشد احتياج والعودة بالقرى الى ان تصبح قرى منتجة وهو ما يعود بالنفع ليس فقط على الاسر المستفيدة ذاتها ولكن ايضا على الاوساط الاجتماعية المحيطة بالاسرة كونها تستفيد من المنتج الذى تنتجه الاسر من مشروعاتها التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر كذلك العودة بالفائدة على الاقتصاد المصرى بشكل عام .


واشار شعبان الى ان المبادرة الجديدة سوف تعمل على توفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة الانشطة الاقتصادية فى القرى المستهدفة  وتناسب مع امكانيات وقدرات الاسرة المتلقية للمشروع كذلك فقد تم دراسة طبيعة هذه المشروعات دراسة اقتصادية معمقة وتم التخطيط للتنفيذ بما يضمن نجاح المشروع وفرص التسويق وبما يحقق الهدف العام وهو الانتقال بالاسر من دائرة العوز والاحتياج الى دائرة الاكتفاء والانتاج


الاورمان تطلق مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير (1)

الاورمان تطلق مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير (1)

 

الاورمان تطلق مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير (2)
الاورمان تطلق مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير (2)

 

 

الاورمان تطلق مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير (3)
الاورمان تطلق مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير (3)

 


 


الاورمان

ممدوح شعبان

مبادرة اكفل اسرة بمشروع صغير

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