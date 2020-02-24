الأمين العام للأمم المتحدة: حقوق الإنسان توسع الأمل وتخرج أفضل ما فى العالم

كتب محمد شعلان

دعا أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان في كل دول العالم لتحقيق أعلى طموح للإنسانية، وغرد أنطونيو جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلا: " حقوق الإنسان توسع الأمل وتوسع الاحتمالات وتطلق العنان لأفضل ما عندنا وعالمنا. لكنهم يتعرضون للاعتداء".



أنطونيو جوتيريس على تويتر

وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في رسالته: "المكاسب التي تعود من تطبيق حقوق الانسان هي السبب في أنني أطلق دعوة حقوق الإنسان إلى العمل. يجب أن نعمل معا لتحقيق أعلى طموح للإنسانية: جميع حقوق الإنسان لجميع الناس".

وقبل أيام، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار فورا فى منطقة إدلب بسوريا "لإنهاء الكارثة الإنسانية وأيضا الآن لتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وقال جوتيريس "لنحو عام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية بدعم ضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".

وأضاف للصحفيين فى نيويورك "هذا الكابوس الذى صنعه البشر لمعاناة الشعب السورى المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن".

وعن رأيه في ظهور فيروس كورونا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن انتشار فيروس كورونا لم يخرج عن السيطرة لكنه يعكس وضعا بالغ الخطورة، جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى غضون ذلك سيطرت الكمامات على المشهد حول العالم بسبب فيروس كورونا، ويرتدى الجميع كمامات خوفا من فيروس كورونا، الذى انتشر مؤخرا وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى الصين إلى أقل من 2000 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ يناير لكن خبراء عالميين قالوا إن من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.