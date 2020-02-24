الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح وينفذ 62 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 200 قطعة سلاح نارى، 249 قضية مخدرات وتنفيذ 26 ألف و150 حكم قضائى خلال 24 ساعة، حيث أسفرت الحملات برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 164 متهم، ومن بين المضبوطات 16 بندقية آليو، و29 بندقية خرطوش، 14 طبنجه، و141 فرد محلى، و308 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة، و223 قطعة سلاح أبيض.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ62 ألف و150 حكم قضائى، منها 299 حكم حبس جزئى، و3 ألاف حكم حبس مستأنف، و31 ألف و171 غرامة، و9 ألاف و616 مخالفة، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما، ارتكبوا (16) حادث متنوع.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط 249قضية مخدرات بحوزة 263 متهما، منها 124 كيلو و600 جرام بانجو، و12 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو و139 جرام هيروين، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,610 كيلو جرام)، كمية من البودرة المخدرة وزنت (310 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 105 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,195 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 245 جرام).

وتمكنت الحملات فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة في ضبط (238) دراجة نارية مخالفة، فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (6 سيارات – دراجة نارية)، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28 ألف و25 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.