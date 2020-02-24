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الأمطار تغرق عدة طرق بمدينة نصر ونشر معدات لشفط المياه

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:29 م
الأمطار تغرق عدة طرق بمدينة نصر ونشر معدات لشفط المياه أمطار
كتب سيد الخلفاوى

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أغرقت مياه الأمطار طريق النصر والمنصة، ودفعت أجهزة محافظة القاهرة بالمعدات لشفط الأمطار بالتنسيق مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بخدمات بالطرق لتسيير حركة المرور واتاحة الفرصة لمعدات شفط المياه لمواجهة الأمطار.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من أحياء العاصمة، للتأكد من انتشار المعدات بمناطق تجمع المياه ومطالع ومنازل الكبارى ونفقى الثورة والعروبة.


وشهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظتى القاهرة والجيزة، تساقط أمطار متوسطة الي غزيرة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، حيث دفعت أجهزة محافظتا القاهرة والجيزة، معدات شفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، لشفط المياه ومنع تراكمها بالتزامن مع سقوط الأمطار، كما كثفت محافظة القاهرة من المعدات بنفقى الثورة والعروبة شرق القاهرة لمتابعة عمليات الشفط والاستعداد حال تزايد الأمطار مع التقلبات الجوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

 


 


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