سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:44 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا.

1
 

السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا

2
 

مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل قرب مطار القاهرة

3
 

دفاع الإرهابى هشام عشماوى ينفى ما نشرته العربية بشأن تنفيذ حكم إعدام موكله

4
 

النيابة الإدارية تحيل 16موظفا ببريد الفيوم للمحكمة بتهمة اختلاس 6ملايين جنيه

5
 

البرلمان يوافق على زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل

6
 

أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا فى مصر.. وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

7
 

وفاة سادس حالة بفيروس كورونا فى إيطاليا فى أسوأ تفش للمرض خارج آسيا

8
 

"الأرصاد": أمطار غزيرة ورعدية غدا على كافة الأنحاء والصغرى بالعاصمة 10درجات

9
 

اتحاد الكرة: لا يجوز للأهلى التصعيد الدولى مباشرة ضد الجبلاية فى عقوبات السوبر

201901020232483248
 

وزير الرياضة بعد استضافة كأس العالم للخماسى: مصر أصبحت محط أنظار العالم

 

 


اتحاد الكرة

اسعار الذهب

السيسى

كورونا

إيطاليا

مطار القاهرة

هشام عشماوى

البرلمان

السجائر

الاهلى والزمالك

الزمالك

الاهلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة