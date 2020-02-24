اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

كتب ـ أحمد الجعفرى

درجات القرابة لها أهمية كبيرة خاصة من النواحى القانونية لدورها فى تحديد الميراث والولاية على كافة الأمور سواء المال والنفقات والنفس.

ويوضح "اليوم السابع" فى الإنفوجراف التالى درجات القرابة الأربعة، ومن تتضمن كل درجة من تلك الدرجات من الأقارب.



القرابة والميراث

بيانات الإنفوجراف

القرابة والميراث

ما هى درجات القرابة الأربعة أصحاب الحق فى الميراث؟

الدرجة الأولى ..

الأب

الأم

الأبناء

الدرجة الثانية ..

الجد

الجدة

الأخ

الأخت

ابن الابن

الدرجة الثالثة ..

الأعمام

العمات

الأخوال

الخالات

أبناء الأخ

أبناء الأخت

الدرجة الرابعة ..

أبناء العم

أبناء العمة

أبناء الأخوال

أبناء الخالات