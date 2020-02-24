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اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:00 ص
اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف" الإنفوجراف
كتب ـ أحمد الجعفرى

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درجات القرابة لها أهمية كبيرة خاصة من النواحى القانونية لدورها فى تحديد الميراث والولاية على كافة الأمور سواء المال والنفقات والنفس.

ويوضح "اليوم السابع" فى الإنفوجراف التالى درجات القرابة الأربعة، ومن تتضمن كل درجة من تلك الدرجات من الأقارب.

القرابة والميراث
القرابة والميراث

 

بيانات الإنفوجراف

القرابة والميراث

ما هى درجات القرابة الأربعة أصحاب الحق فى الميراث؟

الدرجة الأولى ..

الأب

الأم

الأبناء

الدرجة الثانية ..

الجد

الجدة

الأخ

الأخت

ابن الابن

الدرجة الثالثة ..

الأعمام

العمات

الأخوال

الخالات

أبناء الأخ

أبناء الأخت

الدرجة الرابعة ..

أبناء العم

أبناء العمة

أبناء الأخوال

أبناء الخالات


درجات القرابة

الميراث

المواريث

القرابة والميراث

اليوم السابع بلس

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