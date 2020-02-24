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الإثنين، 24 فبراير 2020 03:59 ص
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اعراض التهاب المثانة عديدة منها كثرة التبول وألم البطن

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:00 ص
اعراض التهاب المثانة عديدة منها كثرة التبول وألم البطن التهاب المثانة
كتبت فاطمة خليل

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التهاب المثانة من الحالات المرضية الشائعة التي تسبب تهيج أو احمرار أو انتفاخ المثانة، وفي معظم الحالات، يكون سبب التهاب المثانة هو التهاب المسالك البولية، حيث يحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة أو مجرى البول وتبدأ في التكاثر مع وجود بكتيريا طبيعية في جسمك تصبح غير متوازنة وتؤدي إلى التهاب، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب المثانة.

اعراض التهاب المثانة 32
اعراض التهاب المثانة 

أعراض التهاب المثانة

أعراض التهاب المثانة عديدة، وفقًا لما ذكره موقع "Health line"، حيث لا يأتي التهاب المثانة دائمًا من العدوى، على سبيل المثال، يمكن أن تسبب بعض الأدوية ومنتجات النظافة التهابًا ويمكن أن يؤثر التهاب المثانة على أي شخص، ولكنه يحدث في أغلب الأحيان عند النساء.

أعراض التهاب المثانة تشمل ما يلي:

-الرغبة المتكررة في التبول.

-الرغبة فى التبول بعد إفراغ المثانة.

-رائحة البول القوية ولونه الغائم.

-حمى منخفضة إذا كان التهاب المثانة بسبب التهاب المسالك البولية.

-دم في البول.

-ألم أثناء الجماع.

-إحساس الضغط أو الامتلاء فى المثانة.

-التشنج في البطن أو الظهر.

-إذا انتشرت عدوى المثانة إلى كليتيك، فقد تصبح مشكلة صحية خطيرة، بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، تشمل أعراض التهاب الكلى:

-غثيان.

-قيء.

-آلام الظهر أو الجانب.

-قشعريرة برد.

أيضًا، لا تظهر أعراض التهاب المثانة بحد ذاتها ، مثل أعراض الحمى أو الدم في البول، ومع ذلك ، قد تحدث بالارتباط مع الأعراض الأخرى لعدوى الكلى.

أسباب التهاب المثانة

نوع التهاب المثانة يعتمد على السبب والأسباب المحتملة لالتهاب المثانة تشمل:

-عدوى المسالك البولية (UTI).

-تناول بعض الأدوية.

-التعرض للاشعاع.

-الاستخدام المستمر للقسطرة.

اعراض التهاب المثانة
اعراض التهاب المثانة

أنواع التهاب المثانة

التهاب المثانة يمكن أن يكون إما حاد أو خلالي، التهاب المثانة الحاد هو حالة التهاب المثانة التي تحدث فجأة، التهاب المثانة الخلالي هو حالة مزمنة أو طويلة الأجل من التهاب المثانة التي تؤثر على طبقات متعددة من أنسجة المثانة.

كل من التهاب المثانة الحاد والخلالي لديه مجموعة من الأسباب المحتملة، سبب التهاب المثانة يحدد النوع.

اعراض التهاب المثانة 22
اعراض التهاب المثانة 
 
 
 

اعراض التهاب المثانة

التهاب المثانة

التهاب المثانة الحاد

اسباب التهاب المثانة

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