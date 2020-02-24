اعتماد 15 مليون جنيه لإقامة نادى مهندسى كفر الشيخ

وقال المهندس عبدالسميع يوسف ، نقيب المهندسين بكفر الشيخ ،تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه من موازنة 2020 لإنشاء المرحلة الأولى من نادى المهندسين بكفر الشيخ، بقطعة أرض تم تخصيصها في حي سخا بمدينة كفر الشيخ ، ويتم عرض الميزانية والموازنة على الجمعية العمومية العادية الخميس القادم لاعتمادها.

وعلى جانب آخر، نظمت نقابة المهندسين بكفر الشيخ يوما ترفيهيا للمهندسين، وأسرهم وشمل العديد من الفقرات، وشهد اليوم حضور مكثف من السادة المهندسين واسرهم واشادو بالتنظيم واعداد الفقرات وطالبوا بتكرار اليوم لإعطاء فرصة للتعارف الاسرى بين المهندسين.

كما تشهد نقابة المهندسين بكفر الشيخ ، استعدادات مكثفة لإجراء انتخابات التجديد النصفي، والتي ستجرى يوم الجمعة القادم، وستجرى الانتخابات على 7 مقاعد،"3 مقاعد لشعبة الكهرباء ، ومقعدين لشعبة الميكانيكا ،ومقعد للشعبة العامة، ومقفد لشعبة المدني، وسيخوض الانتخابات على تلك المقاعد 27 مرشحاً، وستعقد الجمعية العمومية اجتماعاً يوم الخميس المقبل.