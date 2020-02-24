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اعتماد 15 مليون جنيه لإقامة نادى مهندسى كفر الشيخ

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:06 م
اعتماد 15 مليون جنيه لإقامة نادى مهندسى كفر الشيخ المهندس عبدالسميع يوسف نقيب المهندسين بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وافق مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ ، على الميزانية الختامية لعام 2019 بأكبر فائض سنوي منذ انشاء النقابة بلغ 15 مليون جنيه ليبلغ إجمالي الفائض العام للنقابة 27 مليون جنيه وذلك على الرغم من تضاعف الإنفاق على دعم الأنشطة المختلفة.

 وقال المهندس عبدالسميع يوسف ، نقيب المهندسين بكفر الشيخ ،تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه من موازنة 2020 لإنشاء المرحلة الأولى من نادى المهندسين بكفر الشيخ، بقطعة أرض تم تخصيصها في حي سخا بمدينة كفر الشيخ ، ويتم عرض الميزانية والموازنة على الجمعية العمومية العادية الخميس القادم لاعتمادها.

وعلى جانب آخر، نظمت نقابة المهندسين بكفر الشيخ يوما ترفيهيا للمهندسين، وأسرهم وشمل العديد من الفقرات، وشهد اليوم حضور مكثف من السادة المهندسين واسرهم واشادو بالتنظيم واعداد الفقرات وطالبوا بتكرار اليوم لإعطاء فرصة للتعارف الاسرى بين المهندسين.

كما تشهد نقابة المهندسين بكفر الشيخ ، استعدادات مكثفة لإجراء انتخابات التجديد النصفي، والتي ستجرى يوم الجمعة القادم، وستجرى الانتخابات على 7 مقاعد،"3 مقاعد لشعبة الكهرباء ، ومقعدين لشعبة الميكانيكا ،ومقعد للشعبة العامة، ومقفد لشعبة المدني، وسيخوض الانتخابات على تلك المقاعد 27 مرشحاً، وستعقد الجمعية العمومية اجتماعاً يوم الخميس المقبل.

 

 

 
 
 

 


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