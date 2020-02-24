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اطمن على نفسك.. آشعة الأوعية الدموية تكشف عن مشاكل الرئة

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. آشعة الأوعية الدموية تكشف عن مشاكل الرئة اشعة على الرئة
كتبت فاطمة خليل

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تصوير الأوعية الدموية في الرئة هو اختبار يستخدم الأشعة السينية لالتقاط صور لتدفق الدم في الأوعية الدموية في الرئة، ويستخدم هذا الاختبار للبحث عن وجود مشاكل الرئة، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية إجراء تصوير الأوعية الدموية في الرئة واستخداماته، وفقاً لموقع "myhealth".

وأثناء تصوير الأوعية الدموية، يتم وضع أنبوب رفيع يسمى القسطرة في وعاء دموي فخذي في الفخذ أو أعلى الكوع مباشرة، ويتم توجيه القسطرة إلى المنطقة المراد دراستها ثم يتم حقن صبغة اليود في الوعاء لجعل المنطقة تظهر بوضوح على صور الأشعة السينية، ويمكن تحويل الصور الوعائية إلى أفلام أشعة سينية عادية أو تخزينها كصور رقمية في الكمبيوتر.

اشعة الاوعية الدموية فى الرئة
اشعة الاوعية الدموية فى الرئة

 

استخدامات اختبار الأوعية الدموية على الرئة
 

يستخدم تصوير الأوعية الرئوية (الرئوي) لفحص الشرايين التي تؤدي إلى الرئتين (الشرايين الرئوية) والأوعية الدموية في الرئتين.

 يمكن أن تجد أيضًا ضيقًا أو انسدادًا في وعاء دموي يؤدي إلى إبطاء أو توقف تدفق الدم.

يمكن إجراء تصوير الأوعية الدموية الرئوية لقياس الضغط في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الرئتين، أو للبحث عن مشاكل في الرئة، أو لإيجاد أسباب أخرى لانسداد الأوعية أو تضييقها.

تصوير الأوعية الرئة هو اختبار للأشعة السينية يستخدم صبغة خاصة وكاميرا (التنظير الفلوري) لالتقاط صور لتدفق الدم في الأوعية الدموية في الرئة. قد يخبرك طبيبك ببعض النتائج مباشرة بعد الاختبار. النتائج الكاملة عادة ما تكون جاهزة في نفس اليوم.

نتائج آشعة الأوعية الدموية في الرئة
 

النتائج الطبيعية لآشعة الأوعية الدموية في الرئة تظهر تدفق الصبغة بالتساوي عبر الأوعية الدموية، وأنه لا يوجد أي تضيق أو انسداد أو انتفاخ أو مشكلة أخرى في الأوعية الدموية أي أن ضغوط الشريان الرئوي طبيعية.

أما النتائج غير الطبيعية تظهر أن:

-الأوعية الدموية التي ليست في وضعها الطبيعي قد تعني أن الورم أو أي نمو آخر يضغط عليه.

-الانتفاخ في الأوعية الدموية قد يعني ضعف في جدار الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية).

-قد تعني الصبغة التي تتسرب من الوعاء الدموي وجود ثقب في الوعاء الدموي.

-هناك وعاء غير طبيعي أو انسداد بين الأوعية في الرئة.

-هناك تفرع غير طبيعي للأوعية الدموية الموجودة منذ الولادة (عيب خلقي).

اشعة الرئة
اشعة الرئة

 


الآشعة

اشعة على الرئة

تصوير الاوعية الدموية على الرئة

اطمن على نفسك

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