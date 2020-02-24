استطلاع: ثلثا الناخبين الأمريكيين المسجلين سيصوتون لإعادة انتخاب ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع جديد للرأى أن حوالى ثلثى الناخبين الأمريكيين المسجلين على الصعيد الوطنى فى الولايات المتحدة سيصوتون لإعادة انتخاب ترامب.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن حوالى 65% من الناخبين الأمريكيين المسجلين من كافة الانتماءات السياسية قالوا إن ترامب سيهزم بالتأكيد أو على الأرجح منافسه الديمقراطى فى الانتخابات العامة فى نوفمبر المقبل.

وتم إجراء استطلاع شبكة CBS News و YouGov بين 20 و22 فبراير.

وكشف الاستطلاع أن الجمهوريين أكثر ثقة بكثير من الديمقراطيين، حيث يتوقع 90% من الناخبين الجمهوريين المسجلين أن يفوز ترامب بفترة رئاسية جديدة. وقال ثلث الناخبين المسجلين عند استطلاع آرائهم قبل يوم من سباق نيفادا إن ترامب لن يفوز بالتأكيد أو على الأرجح فى الانتخابات.

ويشعر الديمقراطيون بشكوك كبيرة إزاء فرص مرشحيهم أمام ترامب، حيث قال أقل من النصف أن أيا منهم "ربما" يفوز فى نوفمبر.

وكان السيناتور بيرنى ساندرز قد خرج باعتباره الأوفر حظا بين المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب بعدما فاز بالتصويت الشعبى فى أول ثلاث ولايات فى السباق التمهيدى وهى أيوا ونيوهامبشير ونيفادا.

وكان استطلاع معهد جالوب قد وجد أن شعبية ترامب ترتفع فى وقت حاسم فى عام انتخابات، مما يعزز فرصه بالفوز بفترة ثانية فى البيت الأبيض.

ووجد استطلاع جالوب أن ترامب حصل على نسبة تأييد 49% مقابل رفض 48%، وهى أول فارق إيجابى لصالح الرئيس منذ بداية رئاسته فى يناير 2017.