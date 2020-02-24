استجابة لـ"اليوم السابع".. مستشفى 57357 تطلب حضور الطفل محمد من الشرقية لعلاجه

الشرقية- فتحية الديب

بعد ساعة من نشر قصته بموقع اليوم السابع قال أحمد أبو هاشم، عامل، ومقيم بقرية صفط الحنا مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، إنه تلقى اتصال من مستشفى 57357 بإحضار ابنه محمد غدًا الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة صباحا.

كان "اليوم السابع" قد نشر صباح اليوم، استغاثة بعنوان "أب بالشرقية يطالب بسرعة علاج ابنه صاحب الـ 6 سنوات المريض بسرطان الحنجرة" وطالب الأب بسرعة دخول نجله محمد المستشفى للعلاج وخاصة بعد تدهور حالته، مؤكدًا أن لو حالة نجله تسمح بالانتظار لم يكن يلجأ إلى وسائل الإعلام، لكن الطفل وصل إلى حالة متأخرة بسبب إجراء عملية استئصال اللوزتين له وهو عنده ورم سرطانى فى الحنجرة ما تسبب فى سوء الحالة للطفل، وقام بعرضه على أكثر من طبيب أورام بالشرقية نصحه بضرورة التوجه به إلى مستشفى 57، ورفض الأطباء كتابة أى أدوية له، مبررين ذلك بأن المستشفى لن يقبل أى طفل تلقى علاج خارج المبني، وأنه من تعليمات المستشفى أن يبدأ المريض العلاج بالمستشفى، فأصبح الطفل فى حالة صعبة جدًا ويموت أمامه ولا يتمكن من فعل شىء له.

وكان الأب قد روى قصة نجله قائلا: تعرض نجلى "محمد" ابن الست سنوات شعر بأعراض ألم شديد فى الحنجرة، مع ارتفاع فى درجة الحرارة، فاصطحابه إلى أحد الأطباء الذى أكد له بضرورة استئصال اللوزتين، وأجرها له فى مستشفى خاص بناحية القطاوية.

وتابع الأب: أن الطبيب أجرى لنجله العملية مع علمه بوجود ورم فى الحنجرة وأن التحاليل أظهرت ذلك ولكنه أخفى عليه، وتسببت العمليات فى حدوث تدهور شديد فى حالة الطفل، حيث أجريت له تحاليل جديد اتضح إصابته بمرض السرطان ونصحه بسرعة التوجه إلى مستشفى 57 بالقاهرة للعلاج، موضحًا أنه حاول إلحاقه للعلاج بالمستشفى لتأخر حالته ووصوله إلى مرحلة متأخرة فى المرض بسبب عملية استئصال اللوزتين التى تسببت فى حدوث المضاعفات للطفل، لكن تم إبلاغه بإضافة إسم الطفل على قائمة الإنتظار.

وأرف الأب، أنه لجاء إلى التواصل مع الإعلام، من أجل إلحاق نجله بأى مكان لسرعة علاجه وخاصة أن حالته لا تسمح الإنتظار، للتواصل مع الحالة على الرقم 01228180979

مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين فى كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل على حلها ونشر رد المسئول على الشكوي.