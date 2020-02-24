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خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى هونج كونج إلى 79 حالة

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:15 م
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى هونج كونج إلى 79 حالة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى هونج كونج، اليوم الإثنين، إلى 79 حالة؛ وذلك بعد تسجيل خمس حالات إصابة جديدة، وصرح رئيس فرع الأمراض المعدية فى مركز حماية الصحة بهونج كونج تشوانج شوك كوان بأن حالات الإصابة شملت حالتين جديدتين بين مواطنى هونج كونج الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التى كانت خاضعة للحجر الصحى فى اليابان، ليرتفع بذلك عدد المصابين المرتبطين بتلك السفينة إلى 3 حالات، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية. 
 
وأضاف، أن الحالتين الأخريين لسيدتين زاراتا معبدًا بوذيًا فى منطقة نورث بوينت، وهو معبد ارتبط بعدد من حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد، أما الحالة الخامسة فتعود لرجل أعمال عاد من بر الصين الرئيسى فى 7 فبراير الجاري، أى قبل يوم من فرض سلطات البلاد الحجر الصحى الإجبارى على جميع القادمين من هناك.
 
كما غادرت المستشفى اليوم، 5 من حالات الإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء فى هونج كونج إلى 19 حالة.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2592 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77150 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77150 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2592 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

الصين

هونج كونج

فيروس كورونا

كورونا

دايموند برنسيس

السفينه الموبوءه

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