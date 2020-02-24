ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحا 6.35 نقطة ليصل إلى مستوى 2724.15 نقطة، مدفوعا بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 26.6 مليون سهم محققة ما قيمته 62.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 433 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.51%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.77%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 121%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.93%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.15%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.4 مليون ورقة بقيمة 31.3 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن تقديم خيارات تمويل عقارى تنافسية للعملاء الراغبين فى شراء شقق سكنية فى مشروع ذى كورتيارد فى ضاحية السيف، وهو مشروع سكنى ملحق به مركز تسوق شهير، ويمكن لجميع العملاء الاستفادة من برنامج دارى للتمويل العقارى الخاص بالمصرف، بدفعات مقدمة تبدأ من 10%، وتجرى حاليا أعمال المراحل الأخيرة من المشروع.