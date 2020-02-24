ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى تايوان إلى 28 حالة

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أعلنت السلطات فى تايوان اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 28 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتى إصابة جديدتين.

وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن الحالتين هما لأب فى الثمانينات من عمره ونجله فى الخمسينيات من عمره، مشيرة إلى أنه ليس لديهما أى سجل سفر حديث إلى البر الرئيسى فى الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ومن جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية، من عدم طهى الأطعمة واللحوم بشكل جيد، بعد أن ثبت انتشار فيروس كورونا من خلال الحيوانات البرية، وخصوصا من الخفافيش، موضحة أنه من خلال الشبكة الدولية لسلطات سلامة الأغذية، تسعى المنظمة للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وعلاقته بالأغذية غير المطهية بشكل جيد، وتوصى الشبكة بتجنب المنتجات الحيوانية النيئة، أو غير المطهية جيدًا، أو الألبان الخام، وتوصى بالتعامل مع الحليب أو الأعضاء الحيوانية النيئة بعناية لتجنب تلوث الأطعمة غير المطهية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن فيروس كورونا الجديد، ناتج عن التعامل مع الخفافيش، ولكن يعتقد أن الفيروس انتقل ليصيب البشر بسبب وسيط آخر من الحيوانات، قد يكون هذا الحيوان الوسيط حيوانًا محليًا أو برّيًا مستأنسًا يتم تناوله.

وتواصل منظمة الصحة العالمية التعاون مع الخبراء، والدول الأعضاء والشركاء الآخرين لتحديد الثغرات وأولويات البحث، وتقديم المشورة للبلدان والأفراد بشأن تدابير الوقاية للسيطرة على انتشار الفيروس.