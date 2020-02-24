اخبار المحافظات اليوم.. انهيار بلكونة عقار بسبب مياه الأمطار فى الغربية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

انهيار بلكونة عقار بسبب مياه الأمطار فى الغربية

شهد شارع سوق السمك بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية انهيار بلكونة عقار بعد سقوط أمطار غزيرة أمس بشوارع المدينة، وسط غياب تام للمسئولين بمجلس مدينة زفتى.

قال محمد عبد المقصود أحد أهالى المنطقة لـ"اليوم السابع" إنهم فوجئوا صباحًا بانهيار بلكونة العقار على الشارع الرئيسى بسوق السمك ما أصاب الشارع بشلل مرورى أدى إلى إغلاقه دون أى تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة زفتى والذى يبعد عن العقار بحوالي 100 متر .أضاف أن الأهالي تجمعوا وقاموا برفع الكتل الخرسانية من العقار المشار إليه حتى يعيدوا فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات، فيما شهد الشارع تجمعات مائية كبيرة.

الدفع بـ 45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار، وتم الدفع بـ 45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية.

وأعلنت محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفوري مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخي الحذر، لمواجهة موجه الأمطار التي ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

أمطار غزيرة بجنوب سيناء واستعدادات لمواجهة أى سيول محتملة

تشهد محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مثل مدن طور سيناء وسانت كاترين. وقال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ"اليوم السابع"، إن المدن مستعدة لأى سيول محتملة، ومستعدون لتساقط الثلوج خلال فترة المساء، وتستعد مجالس المدن لأى سيول محتملة، ويتم تشكيل غرفة عمليات جاهزة، لأى بلاغات تصل، والتنسيق مع مشايخ ورموز القبائل، لسرعة الإبلاغ عن تحركات مياه السيول التى تعقب سقوط الأمطار.

وأشار اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى أنه فى حالة تعرض أى منطقة للسيول يتم بالتنسيق مع الشرطة والتضامن الاجتماعى والصحة لعمل اللازم، وخلال جولاتنا الميدانية المتواصلة والمستمرة مؤخراً تبين أنه لا يوجد أى معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه.

محافظة شمال سيناء تعلن الطوارئ استعدادا للموجة الشتوية

أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد ، لمواجهة موجة الشتاء التى بدأت فى المحافظة بسقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على المناطق الساحلية والجبلية ،وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان له انه يستمر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

كما أوضح المحافظ أن الاستعداد يتم على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف، مشيرا إلى انه وجه كافة المرافق الخدمية الاستعداد لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وجددت المحافظة فى بيان لها تنبيه المواطنين بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح.

وزير التنمية المحلية يتفقد كورنيش بنها ويدعم المحافظة بـ10 ملايين جنيه

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كورنيش النيل بمدينة بنها في القليوبية، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث أبدى عدم رضاه عن الحالة التي وصل إليها الكورنيش باعتباره المتنفس الأول لأهل المدينة وزوار المدينة يوميًا.

وأعلن الوزير خلال الجولة، دعم محافظة القليوبية بمبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة منطقة الكورنيش بمدينة بنها بالمحافظة، موجها بضرورة تطوير الكورنيش على أفضل صورة ممكنة ليكون ممشى سياحي يليق بأبناء محافظة القليوبية وزوارها من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم توفير بعض الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنطقة عقب عملية التطوير بالإضافة إلى مدها بخدمات تلبى احتياجات المواطنين ومنها سيارات طعام صحية وآمنة بما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وفقاً للشروط الخاصة بذلك.