احالة 15صياد للمحاكمة بعد انفجار مركب فى رأس غارب بالبحر الأحمر

البحر الاحمر -عماد عرفة

قررت النيابة العامة بالبحر الاحمر بإشراف المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام لنيابات البحر الأحمر إحالة 15 صيادا للمحاكمة الجنائية بعد انفجار مركب صيد كان يقلهم بمنطقة رأس البحار ، بالقرب من مدينة غارب شمال البحر الأحمر لاصطدامه بخط غاز خام، مما أدي لمصرع شخصين وإصابة 8 آخرين .

كانت اشتعلت النيران في مطلع ديسمبر الماضي بمركب صيد يدعي "الأمير عمر" بمنطقة رأس البحار، بالقرب من مدينة رأس غارب، تم الدفع بمركب إنقاذ تابع لأحدي شركات البترول وتم إنقاذ 16 فردا من علي متن المركب وانتشالهم من المياه وتبين ان كان علي متن المركب 19 شخصا لقي شخصين مصرعهم وأصيب 8 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي الغردقة العام وانتقل محافظ البحر الأحمر لمستشفي العام للاطمئنان علي حالتهم وتم تماثله للعلاج وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كشف من خلال التحقيقات ان المركب اصطدم بخط غاز وتسبب التصادم في كسر الخط وتسرب الغاز منه والذي تسبب في وقوع الانفجار واحتراق المركب

وقال الصيادين في التحقيقات أنهم كانوا في رحلة صيد بالقرب من جبل الزيت وقاموا بطرح شباكهم بمنطقة راس البحار وعند جمعها من خلال ماكينة بالمركب علقت بخط الغاز الموجود أسفل سطح البحر ما تسبب في حدوث كسر وتسريب الغاز واحتراق المركب وإصابتهم

وبالكشف علي تصاريح مركب الصيد تبين أن جميع تراخيصة سارية وصادره من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات المختصة ولكنه اخترق مكان غير مسموح فيه بالصيد كونه يقع بجوار منصات بترولية وغير مصرح له بالصيد خارج حدود مدينة الغردقة والحادث وقع بمدينة رأس غارب.