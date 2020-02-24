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اتفاقية تعاون بين رجال أعمال الإسكندرية وسفارة اليابان لدعم مركز تدريب غيط العنب

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:49 م
اتفاقية تعاون بين رجال أعمال الإسكندرية وسفارة اليابان لدعم مركز تدريب غيط العنب المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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توقع جمعية رجال أعمال الإسكندرية يوم الأربعاء القادم،اتفاقية تعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، حيث تستهدف الاتفاقية دعم أنشطة الجمعية بمجالات التدريب المهنى بمركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب بمنطقة بشاير الخير 1.

وأشار من جانبه المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن وفد الجمعية سيلتقى سفير اليابان بمصر "ماساكى نوكي"، والوفد المرافق له بهدف توقيع البرتوكول ودعم سبل التعاون فى الفترة القليلة المقبلة لدعم التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب.

وأضاف صبري، أن الجمعية تعمل مع العديد من الجهات الخارجية بهدف توفير الدعم اللازم لمركز التدريب بغيط العنب، مشيراً إلى أن الجمعية تستهدف وضع مركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب كأحد أهم مراكز تخريج المتدربين الفنيين على أعلى مستوى، وذلك من خلال شراكات مختلفة مع العديد من المؤسسات الداخلية والخارجية.

جدير بالذكر، أن مركز التدريب والتشغيل المهنى بمنطقة بشاير الخير 1 أحد وحدات العمل التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية ، والذى تم إفتتاحة 2006، بهدف دعم التدريب الفنى والمهنى وتوفير التشغيل ، حيث يستهدف المركز دعم التشغيل الفنى للشباب وإعدادهم من خلال التدريب لسوق العمل.

يذكر أن مشروع غيط العنب" بشاير الخير" لم يقف المشروع عند حد توفير الوحدات السكنية، بل عمل على توفير كل ظروف الحياة الكريمة لسكان المشروع، فتضمن دار أيتام، حضانة، جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، ومستشفى متطور، ومسجد، ومركز تدريب مهنى، ومحال تجارية.

ونجحت كل هذه الإمكانيات فى أن يصبح المشروع حقيقة انتقلت عدواها من بشاير الخير 1 و2 إلى بشاير الخير 3 و5 التى يتم إنشائها حاليا بطاقات استيعابية أكبر بكثير، حيث يشمل بشاير الخير 3 عدد 10624 وحدة، و3 مدارس و5 مساجد، وكنيسة، وساحة رياضية، ومستشفى بطاقة 150 سريرا، ويشمل بشاير الخير 5 إجمالى وحدات 15200 وحدة، ومدرستين، 7 مساجد، وساحة رياضية.


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