إيطاليا: 219 حالة إصابة و5 حالات وفاة جراء فيروس كورونا

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أعلنت السلطات فى إيطاليا، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 5 حالات فيما قفزت حالات الإصابة إلى 219 حالة، وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللى - حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، "إن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها، حيث أن إقليم "لومبارديا" الكائن بشمال البلاد هو الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ سجل 167 حالة إصابة وأربع حالات وفاة".

يُشار إلى، أنه توجد مخوف كبيرة من انتشار الفيروس فى أوروبا، وأوضحت السلطات النمساوية إنها ستجتمع اليوم لدراسة الوضع وتقرير ما إذا كان من الضرورى تشديد المراقبة الحدودية مع إيطاليا التى تعد الأكثر تأثرا بالفيروس فى أوروبا.

يذكر أنه سعياً للسيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، كثفت السلطات التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التى تقع الآن فى قلب تفشى الفيروس.

وكان من المقرر أن يستمر الكرنفال الذى يستقطب عشرات الآلاف من الزوار إلى المدينة الشاطئية حتى يوم الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى فى البندقية وبقية فينيتو، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق على الأقل حتى مطلع مارس المقبل.

وكان رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا أنجلو بوريللى، أعلن فى وقت سابق، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد فى البلاد إلى 132 حالة.

وقال بوريللى - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، امس الأحد، "إن 26 شخصا من بين المصابين يرقدون فى الرعاية المركزة، فيما توفى اثنان وشفى ثالث من المرض".وأوضح رئيس هيئة الحماية المدينة فى إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لم تتمكن حتى الآن من تحديد أول حامل للفيروس فى البلاد، لذلك يصعب توقع الحالات المحتملة الجديدة.