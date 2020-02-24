سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إلغاء التدابير الاحترازية للمدون وائل عباس وآخر فى "المحور الإعلامى" وإخلاء سبيلهما

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:55 م
إلغاء التدابير الاحترازية للمدون وائل عباس وآخر فى "المحور الإعلامى" وإخلاء سبيلهما متهم- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة، إلغاء التدابير الاحتراذية ضد كلا من: المدون وائل عباس ووليد الشوبكى، وإخلاء سبيلهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي" والمتهمين فيها ببث أخبار كاذبة.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلي المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

 

 

 

 


النيابة العامة

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

النصب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:00 ص

إخلاء سبيل وائل عباس فى اتهامه ببث أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة بتدابير احترازية (تحديث)

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:46 م

تجديد حبس وائل عباس 45 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018 07:26 م

حبس المدون وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 09:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة