إلغاء التدابير الاحترازية للمدون وائل عباس وآخر فى "المحور الإعلامى" وإخلاء سبيلهما

كتبت أمنية الموجي

قررت النيابة العامة، إلغاء التدابير الاحتراذية ضد كلا من: المدون وائل عباس ووليد الشوبكى، وإخلاء سبيلهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي" والمتهمين فيها ببث أخبار كاذبة.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلي المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.