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إصابة 7 أشخاص فى إطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأمريكية

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:06 ص
إصابة 7 أشخاص فى إطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأمريكية عناصر من الشرطة الامريكية
لوس انجليس (رويترز)

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قال قائد للشرطة بولاية تكساس الأمريكية، إن مسلحا أطلق النار فى سوق شعبية فى مدينة هيوستون، يوم الأحد وأصاب سبعة أشخاص وتم اعتقال مشتبه به فى موقع الهجوم.

وقال إيد جونزاليز قائد شرطة مقاطعة هاريس على تويتر " لم يصب أحد بجروح خطيرة، "بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص، وتم اعتقال رجل فى الموقع".

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، فى عملية إطلاق نار أثناء تنظيم مسابقة لمعركة الديوك فى منطقة باكويما التابعة لـ"لوس أنجلوس".

ونقلت شبكة "abc" الأمريكية عن شرطة لوس أنجلوس، أنه تم نقل 2 مصابين إلى المستشفى حالتهم حرجة، وقالت الشرطة، إن مطلق النار مازال طليقا، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار غير معروفة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار فى أمريكا، لا تتوقف حيث تعرض 6 اشخاص لإطلاق نار حينما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، أول الشهر الجارى، ونجحت الشرطة فى القبض على المشتبه به واحتجازه، لكنها لم تعلن الدافع وراء الحادث.

 


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أخبار أمريكا

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