إزالة التعديات على أملاك الدولة بالشرقية وهيئة قناة السويس بالقنطرة شرق .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح والشرقية - إيمان مهنى

شن مركز ومدينة القنطرة شرق، فى محافظة الإسماعيلية حملة إزالات ضمن الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، شارك فيها جميع ممثلى الجهات المعنية وتحت إشراف اللواء عمر أدريس،رئيس المركز والمدينة وبمعاونة قوات الشرطة بقيادة اللواء منصور لاشين، مساعد مدير الأمن للأمن العام والعميد هشام مروان، مأمور مركز القنطرة شرق.

كما جاءت الحملة فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبالفتاح السيسى بضرورة استكمال استرداد أملاك الدولة والتصدى إلى أى شكل من أشكال التعديات وتحت شعار لاتهاون ولاتفريط فى حق الشعب، وتنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية باستكمال أعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

واسفرت الحملة عن إزالة التعدى على مساحة 3100 متر تقريبا أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومنازل غير مأهولة بالسكان وأعمدة وقواعد خرسانية، وكذلك إزالة التعدى على أملاك هيئة قناة السويس بمساحة تبلغ حوالى 17000 ألف متر عبارة عن أسوار وأعمدة خرسانية ومنازال غير مسكونة وذلك تنفيذًا لقرارات الفريق رئيس هيئة قناة السويس.

شارك فى الحملة علاء ناجي، نائب رئيس مدينة القنطرة شرق، ومحمد صابر والمهندس محمد عبدالمقصود ولطفى ثابت وأعضاء الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قد وقعا بروتوكولا للتعاون مع المناطق الحرة والصناعية بالمحافظة لدعم برامج التدريب والتأهيل العملى للشباب وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، فى اطار استكمال اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين محافظة الاسماعيلية وجامعة قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية ورئيس الجامعة قناة السويس بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية واللواءان تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة وجمال مسعود، السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد ذكى، نائب رئيس جامعة القناة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات العلوم والزراعة ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظة ومديرى المناطق الحرة والصناعية ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لقطاعات التضامن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والإسكان والزراعة والطرق والتموين والطب البيطرى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والقوى العاملة والثقافة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، من إزالة 151 حالة تعدى مبانى مخالفة على أراضى أملاك دولة بمساحة 28 ألف 350 متراُ بمركز مشتول السوق.

ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لرؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية وسرعة إزالة تلك التعديات فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، و بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفه على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تواصل الموجة الـ (15) حملاتها اليومية لإزالة التعديات، والتي تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.







