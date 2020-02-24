إرتفاع مبيعات الخميرة فى الصين.. اعرف السبب

هانى عثمان

بدأ العديد من الصينيين، الشروع فى امتهان حرفة جديدة داخل مطابخهم، بعد أن باتوا مطالبين بالبقاء فى المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وسط تفشى الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، أظهر تقرير صادر عن "ميتوان ديانبينج"، منصة لخدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت، أن عمليات البحث عن مواد الخبز ارتفعت 100 مرة مؤخرًا على المنصة، حيث ارتفعت مبيعات الخميرة ومغلفات المعجنات حوالي 40 مرة و7 أضعاف على التوالي.

ووجد مراسل وكالة أنباء شينخوا ،أن الخميرة تم بيعها بالكامل خلال زيارته لاثنين من محلات السوبر ماركت الرئيسية فى مدينة خفى حاضرة مقاطعة آنهوى بشرقى الصين، وذكر موظفو المحلين أن الخميرة "ستكون متوفرة بعد أيام قليلة".

وضمن حماسة الجماهير للطهى، شهدت مواقع التواصل الاجتماعى مواضيع ساخنة مستمرة حول الخبز والطهى فى المنزل أيضا.

وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات المنصة المذكورة أن المبيعات لمختلف مواد الطعام المتمثلة في الخضروات واللحوم والمأكولات البحرية زادت بنسبة 200 % على أساس شهرى بشكل متوسط خلال الثلاثين يوما الماضية.

وقالت تشانج تشين، مقيمة فى خفى، إنها بدأت طهى المكرونة تحت إشراف والدتها هذا الشهر، مشيرة :"لم يكن لدى وقت للطبخ من قبل، إنها فرصة جيدة لتعلم الخبز".

وتصنع تشانج مجموعة من المعجنات الصينية مثل الكحك المحشو المطهو على البخار، وتستمتع تمامًا بمساعيها الجديدة للطهي، وقالت :"أخبرتنى والدتى أن كمية الخميرة التى استخدمناها هذا الشهر كانت تكفي لاستهلاكنا لمدة نصف عام تقريبًا".

كما وجدت السيدة فنج من مدينة جينان بمقاطعة شاندونج بشرقى الصين، أنها تحولت إلى "خبير خبز" خلال هذا الشهر، قائلة :"أصبح الخبز هوايتى فى وقت فراغى، واشتريت 5 أكياس صغيرة من الخميرة مقدمًا".