إذا كنت مصابا بالإمساك المزمن تعرف على أفضل الحيل العلاجية

فاطمة ياسر

يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص بالإمساك المزمن، وهذا يتسبب في شعور الشخص ألم شديد عند تناوله للطعام، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل والطرق العلاجية الخاصة بهذا الأمر، وفقا لموقع "foodeatsafe".

وأوضح التقرير أن 14% من الأشخاص مصابون بالإمساك العرضى أى المزمن أو المستمر، والحل الأمثل لهذا الأمر هو تناول الأطعمة الغنية بالألياف والتى تساعد على زيادة حركة الأمعاء، والحد من تعرضها للإصابة بالإمساك، ومنها:

- التوت

إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن فعليك الإكثار من تناول التوت، فهو غنى بالألياف التى تساعد في زيادة حركة الأمعاء والمعدة، ولذا عليك أخذ حفنة يوميا منه على الريق مع كوب من الحليب، وحفنة أخرى بعد تناولك لوجبة العشاء، فأنت بهذه الطريقة تعمل على تقليل الشعور والإصابة بالإمساك.

- المكسرات

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناولك يوميا لحفنة من المكسرات يقلل من الإصابة بالإمساك المزمن، فهي غنية بالألياف التي تعمل على حركة الأمعاء بشكل جيد، ولذا لا تتردد في تناولك اليومي لحفنة من المكسرات لتجنب الإصابة بالإمساك.

- الفواكه المجففة

الفواكه المجففة لها قميه غذائية عالية، وهذا يجعلها من الأطعمة التي تعالج الإمساك المزمن بشكل سريع، ولذا عليك تناول حفنة منها يوميا وخاصة القرصية والمشمش والتمور والزبيب، فهي غنية بالألياف التي تزيد من عمل الأمعاء.

- الفواكه الحمضية

هل تعلم أنه بمجرد تناولك لثمرة من الجريب فروت فأنت تحصل على نسبة عالية من الألياف، التي تقلل من فرص إصابتك بالإمساك المزمن، كما أنها تقلل أيضا شعورك بالعطش والجوع، وأيضا حمايتك من الإمساك ولذا عليك تناول الجريب فروت والبرتقال والليمون.

- الفشار

إذا كنت من الأشخاص كثيرى الإصابة بالإمساك المزمن، فأنت بحاجة إلي تناول الفشار، نعم فهو يحتوي علي العديد من العناصر التي تزيد من عمل الأمعاء والمعدة، وتقلل فرص الإصابة بالإمساك المزمن، ولذا عليك تناوله الدائم للحد من تعرض المعدة والأمعاء للمشاكل.