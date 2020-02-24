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إحالة خادمة وعامل للمحاكمة لاتهامهما بسرقة 5 أطقم ذهبية من شقة

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:27 م
إحالة خادمة وعامل للمحاكمة لاتهامهما بسرقة 5 أطقم ذهبية من شقة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة خادمة وعامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بسرقة 5 أطقم ذهبية من شقة تعمل بها المتهمة الأولى، وذلك أمام محكمة الجنح.
 
بدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من كریمان ع، 65 سنة، ربة منزل باكتشافھا سرقة كمیة من المشغولات الذھبیة عبارة عن 5 أطقم" من داخل الشقة محل سكنھا واتھمت خادمتھا رضا س، 27 سنة، ومقیمة برك الخیام كرداسة بالجیزة بارتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة وأن المشكو في حقھا وراء ارتكابھا، وعقب تقنین الإجراءات وبمواجھتھا بالتحریات أیدتھا واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".
 
وأضافت بقیامھا بتسلیم المسروقات لعبد اللاه ع، 47 سنة، عامل بقصد التصرف فیھا بالبیع، وعقب ذلك اكتشفت قیامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذھبیة المستولى علیھا وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتھم بشقة كائنة بمركز إھناسیا بمحافظة بني سویف.
 
عقب تقنین الإجراءات تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطه وبحوزته مشغولات ذھبیة عبارة عن "2 كولیة، 2 أنسیال، 2 حلق، 5 غوایش، 40 ألف جنیه".
 
وبمواجھته بالتحریات وما جاء بأقوال المتھمة الأولى أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته متحصلات بیع المسروقات لدى عمیله عماد م، 49 سنة، صاحب محل مصوغات وباستھداف الأخیر أمكن ضبطه، وتم بإرشادة ضبط مشغولات ذھبیة " 3 سلسلة، 2 غویشة " من متحصلات الواقعة.
وأضاف بعدم علمه أن المشغولات الذھبیة من متحصلات واقعة سرقة وباستدعاء المجني علیھا تعرفت على المضبوطات واتھمتھما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
 
 

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