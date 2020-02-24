أيرلندا تحذر من السفر لمناطق فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل

رويترز

حذرت أيرلندا مواطنيها من السفر لمناطق فى إيطاليا تضررت من انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

واتخذت الحكومة الإيطالية خطوات لإغلاق المناطق الأكثر تضررا في لومباردي وفينيتو في الشمال في حين ارتفعت الوفيات بسبب المرض في البلاد إلى 5 حالات اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية على موقعها الإلكتروني في تحديث للنصائح بشأن السفر اليوم الاثنين "هناك ارتفاع في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا... يُنصح المواطنون بعدم السفر إلى المناطق المتضررة".

كانت السلطات فى إيطاليا، أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 5 حالات فيما قفزت حالات الإصابة إلى 219 حالة، وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللى - حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، "إن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها، حيث أن إقليم "لومبارديا" الكائن بشمال البلاد هو الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ سجل 167 حالة إصابة وأربع حالات وفاة".

يُشار إلى، أنه توجد مخوف كبيرة من انتشار الفيروس فى أوروبا، وأوضحت السلطات النمساوية إنها ستجتمع اليوم لدراسة الوضع وتقرير ما إذا كان من الضرورى تشديد المراقبة الحدودية مع إيطاليا التى تعد الأكثر تأثرا بالفيروس فى أوروبا.

يذكر أنه سعياً للسيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، كثفت السلطات التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التى تقع الآن فى قلب تفشى الفيروس.